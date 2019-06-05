ترمب: اتفاق على منع إيران من امتلاك النووي

هزمنا داعش
وأضاف الرئيس ترمب في مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن «إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق»، مؤكدا أن البلدين سيوقعان عقودا اقتصادية رائعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
منع النووي
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جانبها أهمية التعاون بين واشنطن ولندن لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيدة بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
العمل العسكري وارد
على الصعيد نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه مستعد للحديث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ولكن احتمال العمل العسكري الأميركي ضد إيران وارد دائما.
وقال ترمب لتليفزيون (آي.تي.في) البريطاني «إيران كانت مكانا عدوانيا جدا عندما وصلت للسلطة... كانت الدولة الإرهابية الأولى في العالم آنذاك، وربما لا تزال اليوم».
وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاتخاذ عمل عسكري «الاحتمال وارد دائما.. هل أريد ذلك؟ لا.؟ أفضل ألا يحدث ذلك ولكن هناك احتمالا واردا دائما».
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