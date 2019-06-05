عاجل-إحباط محاولة لإطلاق رموز نظام البشير من السجن

أحبط الأمن السوداني محاولة لإطلاق رموز نظام البشير من السجن، وأوضحت مصادر أن 100 عنصر يتبعون النظام المخلوع هاجموا سجن كوبر، وقالت المصادر مصادر أن الرئيس المخلوع ورموز النظام ما زالوا في السجن.
وقام الأمن السوداني بتشديد الحراسات تعزيزات حول سجن كوبر بعد محاولة اقتحامه من موالين للرئيس المخلوع
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