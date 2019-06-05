أبوظبي (الاتحاد) قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين أمس إن قطر ترفض الحلول وتكابر وتبتعد عن الأشقاء طوال العامين الماضيين، ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح مؤكداً أنه العناد وفقدان البصيرة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «عامان من رفض الحلول والمكابرة والتعنت والابتعاد عن الأشقاء، ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح. تكرر كلمة الحوار وتفرغها من كل معنى. دون أي اعتبار لمصلحة الشعب القطري وامتداداته الأسرية والاجتماعية والاقتصادية مع محيطه الخليجي. إنه العناد وفقدان البصيرة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية البحرين لقطر: عامان من رفض الحلول والمكابرة والتعنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.