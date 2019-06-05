"ديلي كولر": "الجزيرة" تضلل الشباب الأميركي

شادي صلاح الدين (لندن)

كشف عدد من الخبراء والمحللين السياسيين في الولايات المتحدة عن مؤامرة جديدة لنظام الحمدين القطري تهدف إلى خداع الشباب الليبرالي الأميركي عبر نشر دعاية إعلامية مضادة للولايات المتحدة، محذرين من استمرار عمل قناة «الجزيرة» والمنابر الإعلامية التابعة لها في البلاد.

وأوضحت صحيفة «ديلي كولر» الأميركية أن خدمة «الجزيرة بلس» التي تقدمها شبكة الجزيرة القطرية تعمل على استهداف الطبقة الليبرالية بين الشباب الأميركيين من جيل الألفية الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة هي إحدى الأدوات الجديدة التي تستخدمها قطر، التي تواجه اتهامات مستمرة بالتدخل في شؤون الدول الأخرى.

و«الجزيرة بلس» هي منصة وتطبيق رقمي تستهدف بها شبكة الجزيرة الشباب عبر الهواتف النقالة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة الأميركية أنه غالبا ما تركز مقاطع الفيديو التي تقدمها المنصة التابعة للجزيرة على «المثل التقدمية» ويتم تأطيرها بطريقة تؤكد على الانقسامات في السياسة الأميركية، مشددة على أن منصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي لا تكشف عن اتصال قطر بمقاطع الفيديو عبر «الجزيرة بلس»، ويبدو أنه لم يحظر محتواه، حتى في الوقت الذي تقوم فيه منصة وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأخبار المزيفة والتأثير الأجنبي الخفي.

وقال الباحث الأميركي جيلياد إيني لصحيفة «ديلي كولر» «إذا وصلت «الجزيرة بلس» إلى جمهور أكبر بواجهتها التقدمية المزيفة، فهذا لا يعني أن قطر أكثر تقدمية. هذا يعني فقط أن حملة التأثير لديها أكثر فاعلية»، لافتا إلى أن موقع «يوتيوب» يصنف مقاطع فيديو «الجزيرة بلس» مع إعلان إخلاء مسؤولية يقول «يتم تمويل الجزيرة بالكامل أو جزئيا من قبل الحكومة القطرية» ويتضمن رابطاً إلى شبكة ويكيبيديا، بينما عبر منصة «فيسبوك»، لا يوجد مثل هذا التحذير. على الرغم من أن الشبكة الاجتماعية قد كرست جهودا ضخمة لوقف «الأخبار المزيفة» والتدخل الأجنبي، إلا أن الفيديوهات والأخبار على المنفذ الجديد الذي يموله النظام القطري، لا يتم التحقق من محتواه. و«الجزيرة بلس» منتشرة بالكامل تقريبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة «تويتر» وفيسبوك.

وذكرت الصحيفة أن المعرفة بشأن صلة المنفذ بقطر أمر بالغ الأهمية. وفي البداية، تبدو مقاطع الفيديو الخاصة بها تقدمية، حيث تنتقد العنصرية والتعصب والتمييز الجنسي والفقر في أميركا. ومع ذلك، فإن الكثير ممن يعيشون في قطر يعانون من التمييز، وخاصة المقيمين، بجانب الحقوق المحدودة جدا للمرأة. وقام أعضاء الكونجرس بالدعوة إلى الاعتراف بالجزيرة كوكيل أجنبي، بجانب دعوة دول المقاطعة قطر إلى إغلاق هذه القناة المثيرة للفتن.

وفي الوقت نفسه، تنشر «الجزيرة بلس» مقاطع فيديو تنتقد السياسات التي تثير الانقسام بشكل خاص في الولايات المتحدة، ولكنها تتعارض مع القوانين القطرية. فعلى سبيل المثال، نشرت المنصة الجديدة فيديو على «فيسبوك» في 15 مايو الماضي يصور تشريع حظر الإجهاض في ولاية ألاباما الأميركية على أنه خطير، على الرغم من أن قطر نفسها تسجن النساء بسبب عمليات الإجهاض غير المصرح بها، في ازدواجية واضحة لسياسات نظام الحمدين.

وقالت سامانثا روز ماندليس من منتدى الشرق الأوسط: الجزيرة بلس تستهدف الشباب الأميركي من ذوي الميول اليسارية من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام التقدمي للشباب، مثل النظام الأسري، وحقوق المثليين، وغيرها. وعلى الرغم من أن التشجيع على التعددية، والحركات النسائية، وزواج المثليين، وحياة الروك الماجنة ليست جزءا من الخطاب القطري التقليدي... فإن الجزيرة بلس تسمح للدوحة بنشر الأفكار المتطرفة والأفكار المناهضة للولايات المتحدة بين الجمهور الأصغر سنا تحت ستار حقوق الأقليات. وأضافت «بالنسبة للعالم العربي، حيث إن نظريات المؤامرة المعادية للولايات المتحدة شائعة وغالبا ما تكون جزءا من الخطاب العادي، تركز الجزيرة على ادعاءات المتطرفين بالخضوع للولايات المتحدة. وباللغة الإنجليزية، تهاجم الشبكة المجتمع الأميركي تحت ستار مكافحة العنصرية والدفاع عن المضطهدين داخل المجتمع».