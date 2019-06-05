أبين: الجهود مستمرة لمواجهة "القاعدة"

عدن (الاتحاد)

أكدت السلطات الأمنية في أبين جنوب اليمن أن الجهود مستمرة من أجل التصدي للعناصر الإرهابية والمتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» وميليشيات الحوثي الإيرانية في كافة مناطق المحافظة. وأوضح قائد قوات التدخل السريع وليد مغيلب أن القوات المنتشرة في مواقع وحواجز أمنية في موديه وضواحيها تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع عقب تأمين المديرية وتطهيرها من العناصر الإرهابية التي تمركزت في بعض مناطقها. وأضاف أن قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في أبين حققت نجاحات كبيرة في جانب محاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في مديريات مختلفة في أبين، موضحا أن النجاحات والانتصارات المحققة جاءت في ظل الدعم والمساندة الذي تحظى به القوات من قبل التحالف العربي وخصوصا الدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات ضمن الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار للمحافظات المحررة.

وأضاف خلال تفقده أمس عددا من الحواجز الأمنية في قطاع موديه وتلمس احتياجات الجنود المرابطين في مواقعهم القتالية عقب إطلاق خطة أمنية لتأمين المحافظة من أية مخاطر أو تهديدات إرهابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك أن أبين تعيش اليوم أوضاعا أمنية مستقرة في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها قوات الحزام الأمني والتدخل السريع وباقي الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل خدمة أمن واستقرار المحافظة التي عانت كثيرا من العناصر الإرهابية والمليشيات الحوثية الإيرانية.

من جهة ثانية، أعلنت السلطات الأمنية في المهرة شرق اليمن عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم «القاعدة» كانت تنوي تنفيذ سلسلة من الهجمات والعمليات الإرهابية داخل مدينة الغظية ومديريات أخرى بالمحافظة. وأفاد مصدر أمني لـ»الاتحاد» أن قوات الأمن وبمساندة من قوات التحالف داهمت منزلاً سكنيا في حي سكني كان عناصر التنظيم يعتزمون استخدامه كمركز ومقر رئيسي لإدارة العمليات الإرهابية والتخريبية في المحافظة.

وقال المصدر: «إن قوات الأمن حاصرت المنزل من كافة الجهات، وقامت بتنفيذ عملية اقتحام ناجحة أفضت إلى اعتقال عدد من العناصر الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة كانوا متواجدين في داخله». وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن خلية إرهابية كانت تتمركز في المنزل وكانت تعتزم تنفيذ مخطط إجرامي وتخريبي يستهدف أمن واستقرار المهرة، موضحا أن قوات الأمن وبمساندة أشقائها في التحالف رصدت تحركات أعضاء الخلية، ونفذت عملية نوعية حققت أهدافها في تفكيك الوكر الإرهابي. وأكد أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تعقب باقي عناصر الخلية الإرهابية الذين لم يكونوا متواجدين في المنزل لحظة تنفيذ عملية المداهمة، موضحا أن العملية الأمنية تأتي ضمن الخطة الشاملة التي أطلقتها السلطات الأمنية والعسكرية من أجل تأمين المهرة والتصدي لعصابات الإرهاب والتخريب التي تسعى إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المحافظة.