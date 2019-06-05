مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 8 من عناصر الأمن في هجوم بسيناء

القاهرة، عواصم (الاتحاد، وكالات)

استشهد 8 من رجال الأمن المصري أمس في هجوم شنه إرهابيون ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي على حاجز أمني جنوب العريش (شمال سيناء).

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن «عدداً من العناصر الإرهابية استهدفت فجر الأربعاء كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين». وأضاف البيان، أن عدداً من المسلحين فروا وأن قوات الأمن تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة. وبحسب مصدر أمني فإن طائرة عسكرية مصرية استهدفت مدرعة حاول إرهابيون الاستيلاء عليها خلال الهجوم.

وقال مصدر لـ«الاتحاد» إن الهجوم الإرهابي بدأ بقذائف أر بي جي وأن هدفه كان على الأرجح محاولة الدخول إلى مدينة العريش وتنفيذ مذبحة ضد المدنيين خلال صلاة عيد الفطر المبارك. وأضاف المصدر أن الاشتباكات بين أفراد الكمين «البطل 14» والإرهابيين استمرت لفترة طويلة وأن قوات مساندة وصلت إلى موقع الكمين حيث نجحت في تصفية عدد من الإرهابيين ومطاردتهم.

وأدان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي. وأكد الأزهر تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل في القضاء على الإرهاب، كما أكد أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد، وأن المصريين - مسلمين ومسيحيين - مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.

كما أدان الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، العملية الإرهابية الخسيسة، مؤكداً أن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تخضب عيد الفطر بالدماء وأن تحول الفرحة إلى حزن فهذا دأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض.

من جهته، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، الذي أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

كما أدانت دولة الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش المصرية، وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب مصر وتأييدها لكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وجدد موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لتجفيف منابعه والقضاء عليه.

وأدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن. وأعربت في بيان لوزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي القتلى، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن بكل قوة مع مصر ووقوفها إلى جانبها في جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.

وأدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، تضامن الأردن الكامل ووقوفها مع مصر في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله. وأضاف في بيان صحفي، أن المعركة ضد الإرهاب واحدة، والإرهاب عدو مشترك لا بد من تكاتف كل الجهود لهزيمته والقضاء على ظلاميته، معبرًا عن أحر التعازي والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.