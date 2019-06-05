السعودية تؤكد أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية

تابعت حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام، تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وتأمل أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البنّاء لدى كافة الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره، ويجنّب شعبه العزيز كلّ مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته".

وأكدت المملكة أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكلّ ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره، وبما يعود عليه بالخير، متنمية أن يتجاوز الظروف والصعاب التي يمر بها سريعاً.

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