كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هواوي" توقع عقداً لتطوير شبكة الجيل الخامس في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت مجموعة هواوي الصينية، التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً أمنياً، اليوم الأربعاء عقداً مع شركة الاتصالات الروسية "ام تي اس" لتطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس "5 جي" في روسيا في العام المقبل.

ووقع العقد على هامش اجتماع بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت "ام تي اس" في بيان، أن العقد ينص على "تطوير تكنولوجيات الجيل الخامس، والإطلاق التجريبي لشبكات الجيل الخامس في 2019-2020".

ونقل البيان عن رئيس هواوي غوو بينغ، أنه "سعيد جداً" بتوقيع عقد "في مجال يكتسب أهمية استراتيجية مثل الجيل الخامس".

ويمر عملاق الاتصالات الصيني منذ مايو(أيار) الماضي، باضطرابات على خلفية منع إدارة ترامب الشركات الأمريكية من بيع أجهزة تكنولوجيا متطورة لهواوي، للاشتباه في تجسسها لمصلحة بكين.

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ويقول خبراء، إن القرار الأمريكي الذي يدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر، يهدد مستقبل الشركة التي تعتمد بشكل كبير على الشرائح الأمريكية لهواتفها.

واتخذت شركات عدة بالفعل خطوات لمقاطعة هواوي، بينها غوغل، التي تزود بنظامها أندرويد الغالبية الساحقة من الهواتف الذكية حول العالم.

وتثير تقارير عن مشاركة هواوي في تطوير شبكة الجيل الخامس في بريطانيا جدلاً واسعاً، في حين تؤكد حكومة تيريزا ماي أنها لم تحسم بعد مشاركة المجموعة الصينية في بناء الشبكة، من عدمه.