كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا ترحل إرهابياً مغربياً إلى بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق إرهابي قبض عليه في إسبانيا بعد فراره من المغرب، الأربعاء، أمام قاض إسباني على ترحيله إلى بلاده.

ووفقا لمصادر من المحكمة الوطنية الإسبانية، مثل المعتقل الأربعاء، أمام المحكمة التي أمرت بإيداعه أحد السجون حتى ترحيله إلى المغرب.

وذكرت الشرطة الإسبانية أن الموقوف مغربي في الـ 30 من عمره، وقبُض عليه الثلاثاء في مقاطعة برشلونة، وصدر ضده أمر اعتقال دولي صادر عن المغرب بسبب انضمامه إلى تنظيم إرهابي وتهريب مخدرات.

وسمح تبادل المعلومات مع السلطات المغربية للعملاء الإسبان بمعرفة أن المعتقل، دخل إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية في أواخر 2018.

يذكر أن للمعتقل سجل إرهابي في المغرب لانضمامه إلى مجموعة متورطة في تسهيل حركة المقاتلين إلى الحدود السورية العراقية، ودخل بالفعل إلى السجن بعد أن اعتقلته الشرطة المغربية لمحاولته الانتقال إلى سوريا.