كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة لإطلاق رموز نظام البشير من السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير رموز نظام عمر البشير، أمس الثلاثاء، من سجن كوبر.

ووفقا لما نقلته قناة العربية عن مصادر، فإن أكثر من ١٠٠ من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.

كما أكدت المصادر أن الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز النظام لازالوا داخل سجن كوبر.

إلى ذلك، أفادت بأنه تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة.