كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العسكري السوداني:هناك من ينتحلون شخصيات أفراد الدعم السريع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، بأن هناك من ينتحلون شخصيات أفراد الدعم السريع بإرتداء زيهم الرسمي وارتكاب المخالفات والجرائم.
وأشار المجلس العسكري، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، إلى أن هناك حملة إعلامية منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هدفها إشاعة الأكاذيب وتلفيق التهم لتشويه سمعة قوات الدعم السريع.
هذا وأصدر المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، بياناً أشاد فيه بقوات الدعم السريع و بإنجازاتها.
واشار البيان لمواقف قوات الدعم السريع ووقفتهم التاريخية الصلبة عندما انحازوا لخيار الشعب وإرادته الحرة رافضين أوامر النظام السابق الرامية إلى فض المعتصمين بالقوة