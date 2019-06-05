كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تقرر إجلاء موظفيها العاملين في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الأمم المتحدة الأمريكية تقرر إجلاء موظفيها العاملين غير الأساسيين في السودان بشكل مؤقت.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أدان الاستخدام المفرط للقوّة بالسودان، داعيًا إلى تحقيق مستقلّ. ودعمت حكومات إفريقيّة وغربيّة المتظاهرين.

وفشل مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بإدانة قتل مدنيّين في السّودان وبإصدار نداء دولي ملحّ لوقف فوري للعنف في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض الصين مدعومةً من روسيا، بحسب ما أعلن دبلوماسيّون.