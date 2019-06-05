مغربي يبتكر “روبو” لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.. يسهل عملية متابعة الدراسة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

تمكن رشيد ولد المدني، ابن مدينة طنجة، من ابتكار طريقة جديدة تساعد الأشخاص في وضعية إعاقة على متابعة دراستهم عن بعد، بواسطة روبرت آلي يحمل اسم “إيدوكا” سيربط هذه الفئة بالأقسام الدراسية دون حاجتهم إلى التنقل إلى المدرسة.

وكشف ولد المدني أن ابتكاره سيخفف من وطأة المعاناة، التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع، والتي تمثل نسبة 24 في المائة من نسبة سكان المغرب، استنادا على إحصائيات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عام 2014 حول الإعاقة في المغرب.

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وأضاف المتحدث ذاته أنه فكر في تسخير التكنولوجية في عمل إنساني، عبر هذا الابتكار، الذي أخذ منه قرابة 4 سنوات من البحث، والتطوير للوصول إلى هذه النتيجة، التي ستخلق فرصا جديدة لهذه الفئة من المجتمع.