ولي العهد يقبل كتف الملك محمد السادس أثناء تقديم تهاني العيد-صورة

خطفت صورة للملك محمد السادس، رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم بمناسبة عيد الفطر، الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها ولي العهد يقبل كتف والده.

ونشر سفيان البحري، مدير صفحة الملك محمد السادس، الصورة، التي التقطت في القصر الملكي بالرباط الذي انتقل الملك محمد السادس للهيش فيه مؤخرا.

وارتدى ولي العهد مولاي الحسن، في صبيحة العيد، جلبابا أصفرا تقليديا، شبيه بالجلاليب الملك التي يخطف الأنظار بها في عديد المناسبات، إضافة إلى طربوش أحمر.

الملك محمد السادس، بدوره اختار اللون الأصفر، ليطل به، عبر ارتدائه جلبابا، لكن لونه أخف من الأصفر الذي ارتداه ولي العهد.