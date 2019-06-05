الـ”كاف” يكلف مغربي لتجريد الترجي من اللقب واستعادة الكأس والميداليات

كلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاتبه العام، المغربي معاد حجي، بمهمة إعادة كل الميداليات وكأس عصبة الأبطال الإفريقية، من نادي الترجي التونسي، وذلك بعد أن قرر “الكاف” إعادة مباراة الإياب.

ومن المرتقب أن يحل معاد حجي، في الساعات القليلة المقبلة في تونس، من أجل جمع كل الميداليات ولقب العصبة، من أجل إعادتها لمقر الاتحاد في مصر، قبل أن يتم تسليمها للمتوج، في المباراة المعادة، بعد “كان” مصر القادم.

وحسم المغرب رسميا معركته مع تونس، بخصوص نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعادة إياب مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادم في مصر، وستقام بملعب محايد.

أما بخصوص مباراة الذهاب، فستبقى نفس النتيجة، أي هدف لمثله، كما طالب الكاف، بإعادة الكأس والميداليات، بعد التنسيق مع الكاتب العام للاتحاد.

ولم يتم تحديد تاريخ هذه المباراة بعد.