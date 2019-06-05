- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
في يوم عيد الفطر، اختار نشطاء في مدينة الدار البيضاء، إحياء ذكرى سنوية، بالتضامن مع المعتقلين.
وخرج العشرات من النشطاء والحقوقيين، مساء اليوم الأربعاء، إلى ساحة “ماريشال” بالدار البيضاء، وهي الساحة التي يطلق عليها النشطاء ساحة “20 فبراير” نسبة إلى حراك 2011، رافعين شعارات المطالبة بالحرية لكافة المعتقلين السياسيين.
الوقفة التي تأتي يوما بعد العفو الملكي الذي شمل معتقلين على خلفية “حراك الريف”، رُفعت فيها شعارات المطالبة بالحرية لكافة المعتقلين الذين لا زالوا في السجون لقضايا مرتبطة بالحراكات الاجتماعية، خصوصا حراك الريف الذي لا زالت أبرز وجوهه في السجن.
وحضرت احتجاجات اليوم بالدار البيضاء، شعارات تطالب بكشف حقيقة وفاة عبد الله حاجيلي، والد الأستاذة المتعاقدة الذي توفي بعد شهر من إصابته في فض لاعتصام الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية فيا لعاصمة الرباط.
كانت هذه تفاصيل خبر يوم العيد.. نشطاء يرفعون شعار “الحرية” في البيضاء تضامنا مع معتقلي حراك الريف -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.