في عمر 31 سنة.. ريهانا أثرى مغنية في العالم

أضحت الفنانة العالمية الباربادوسية، ريهانا، رسميا، أغنى مغنية في العالم، إذ تبلغ ثورتها في عمر 31 عاما، 600 مليون دولار.

وكشفت صحيفة فوربس، المختصة، أن ريهانا تفوقت على مادونا صاحبة 570 مليون دولار، وسيلين ديون التي تبلغ ثروتها 450 مليون دولار، وبيونسيه صاحبة ثروة تقدر 400 مليون دولار.

وفي التفاصيل، أبرز نفس المصدر أن ثروة ريهانا، لا تعتمد على عائدات مبيعاتها الموسيقية أو الحفلات الموسيقية، بل تعتمد على أرباح إنتاج خطوط للموضة والأزياء بالشراكة مع الشركة الفرنسية LVMH.

وحقق خط الشراكة بين ريهانا والشركة الفرنسية، في الأسابيع الأولى من طرحه سنة 2017، مداخيل وصلت ل 100 مليون دولار.