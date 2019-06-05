شكرا لقرائتكم خبر عن السودان .. المجلس العسكري يؤكد إنفتاحه على محادثات دون شروط والان مع التفاصيل

أكد رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن المجلس ما زال منفتحاً لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن .

وقال البرهان في رسالة بمناسبة عيد الفطر بعد يوم من إعلانه أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة وسيجري بدلا من ذلك الانتخابات خلال تسعة أشهر.

وأضاف "حدثت بعض الأحداث المؤسفة خلال الأيام الأخيرة نتيجة تدخل قوات الأمن للتعامل مع بعض الوقائع ما أسفر عن وقوع بعض الضحايا وهو ما نتأسف عليه ونترحم على الشهداء".