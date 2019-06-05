الاعلام الرقمي: اليوتيوب سيحذف الاف القنوات والفيديوهات من منصته

واضاف المركز ان "هذا التحديث يتعلق بمحاربة خطاب الكراهية الذي يتسبب باشاعة التطرف او الذي يؤدي لتبرير التمييز الديني والقومي والعرقي والطبقي وغيرها من اشكال الفصل العنصري كما تحدث عن ذلك بالتفصيل موقع اليوتيوب في منصته تحت عنوان (عملنا المستمر لمواجهة الكراهية)".
وكان مركز الاعلام الرقمي قد نشر بيان، في 28 آذار من هذا العام، اكد فيه ان الفيسبوك سيعمل على منع المنشورات التي تمدح او تدعم او تسوّق لنزعات اليمين الابيض المتطرف، فضلا عن منشورات التوجهات الانفصالية القومية للبيض.
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