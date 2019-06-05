نشأت اكرم يوجه رسالة مبطنة للاعبي اسود الرافدين

2019-06-05 | 20:46
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وجه النجم الدولي السابق نشأت اكرم، رسالة مبطنة الى لاعبي المنتخب الوطني قبيل المباراة الودية لاسود الرافدين امام تونس يوم الجمعة المقبل.
وكتب نشأت عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: " كرستيانو رونالدو ..يلعب اليوم لو اعتذر ما يگدر؟"، إذ قصد نشأت بمنشوره لاعبي اسود الرافدين الذي اعتذروا عن حضور مباراة تونس بسبب الاصابة او لاسباب الراحة.
ويقود كرستيانو تشكيلة منتخب بلاده امام سويسرا في نصف نهائي دوري الامم الاوروبية.
وستقام مباراة اسود الرافدين أمام نسور قرطاج على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل.
ويقود كرستيانو تشكيلة منتخب بلاده امام سويسرا في نصف نهائي دوري الامم الاوروبية.
وستقام مباراة اسود الرافدين أمام نسور قرطاج على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل.
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