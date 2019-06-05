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نشأت اكرم يوجه رسالة مبطنة للاعبي اسود الرافدين

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2019-06-05 | 20:46

نشأت اكرم يوجه رسالة مبطنة للاعبي اسود الرافدين

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وجه النجم الدولي السابق نشأت اكرم، رسالة مبطنة الى لاعبي المنتخب الوطني قبيل المباراة الودية لاسود الرافدين امام تونس يوم الجمعة المقبل.
وكتب نشأت عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: " كرستيانو رونالدو ..يلعب اليوم لو اعتذر ما يگدر؟"، إذ قصد نشأت بمنشوره لاعبي اسود الرافدين الذي اعتذروا عن حضور مباراة تونس بسبب الاصابة او لاسباب الراحة.

ويقود كرستيانو تشكيلة منتخب بلاده امام سويسرا في نصف نهائي دوري الامم الاوروبية.

وستقام مباراة اسود الرافدين أمام نسور قرطاج على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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