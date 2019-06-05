الاستخبارات العسكرية تعلن مقتل سبعة انتحاريين بقصف جوي في الانبار

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج الاستطلاع في الفرقة السابعة واستخبارات اللواء 29 مديرية الاستخبارات العسكرية، وبعد متابعة دقيقة لكهف كبير ومحاصرته بعد تبادل اطلاق النار مع الدواعش المختبئين داخله، نفذت القوة الجوية لقوات التحالف ضربتين ضد الكهف".



وأضافت أن الضربة "ادت الى مقتل 7 انتحاريين من الدواعش والاستيلاء على احزمة واسلحة متروكة"، مشيرة الى أن مكان الكهف "ابتداءً من منطقة حي البكر باتجاه سن الذيب في الانبار".

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