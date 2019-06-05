قدمت 4 شهداء.. لفتة إنسانية إماراتية لـ"خنساء الجنوب" باليمن

قدمت غالبية الأسر اليمنية أحد أبنائها في مواجهة الانقلاب الحوثي الجاثم على صدر الشعب منذ أكثر من 4 سنوات، لكن البعض لم يبخل في تقديم 4 من أولاده شهداء في سبيل الخلاص من الإرهاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

في مديرية "سناح" بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، باتت السيدة "أم فهمي" واحدة من الماجدات القلائل اللاتي قدمن فلذات أكبادهن جميعا من أجل ردع الانقلاب الحوثي، والذي يصر منذ أسابيع على اجتياح قرى شمال الضالع.

وأصحبت السيدة اليمنية المنحدرة من محافظة الضالع محل فخر واعتزاز لدى كافة القيادات العسكرية اليمنية والعربية، بعد أن وُصفت بـ"خنساء الجنوب".

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وفي ثاني أيام عيد الفطر المبارك كانت "خنساء الجنوب" على موعد مع لفتة إنسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن قام قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد راشد الغفلي بزيارتها إلى منزلها في أقاصي القرى النائية القريبة من مناطق الاشتباك بالضالع.

وذكر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، على صفتحه في تويتر، أن العميد الغفلي أصر أن يزور خنساء الجنوب شخصيا ويقدم لها واجب العزاء، ناقلا لها تحية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



وأشار بن بريك إلى أن "عيال زايد يضربون أروع الدروس في سمو الأخلاق بجود النفس وكرمها لزيارتها في ثاني أيام العيد متجاوزا كل الصعوبات للوصول إليها".

وجاءت زيارة القائد الإماراتي في إطار جولة قام بها إلى جبهات الضالع، التي تشهد معارك متصاعدة ضد مليشيا الحوثي، تمكنت من دحر الانقلابيين من مناطق استراتيجية مختلفة شمال قعطبة.

ووفقا لوسائل إعلام يمنية فقد وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ببناء منزل لأم الشهداء "خنساء الجنوب"، في قريتها بمحافظة الضالع، بجانب اعتماد مخصص شهري، كوفاء لها بعد تقديم 4 شهداء هم فهمي الفهد وعبدالفتاح الفهد وعبيد الفهد ومحمد الفهد.