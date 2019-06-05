جواسيس قطر وذارع إيران التخريبية.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جواسيس تنظيم الحمدين يتساقطون بعد عامين من مقاطعة قطر، وتركيا تواصل تجاوزاتها وتجتاح كردستان العراق بعمق 30 كيلومترا، وإيران تعتمد على الحوثيين ذراعا تخريبية لها بالمنطقة بدلا من مليشيا حزب الله وهدوء حذر بمحاور طرابلس، وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران 2019.. للاطلاع اضغط هنا.



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