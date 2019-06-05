القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى استشهاد عدد من عناصر الأمن.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري، مؤكدا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، مقتل 5 من العناصر "الإرھابية" واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين في تبادل لإطلاق النار مع عدد من العناصر "الإرھابية"، استهدفوا كمينا أمنيا فجر اليوم الأربعاء بالعريش شمال سيناء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين هجوم العريش الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.