السعودية تدين هجوم العريش الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى استشهاد عدد من عناصر الأمن.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري، مؤكدا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، مقتل 5 من العناصر "الإرھابية" واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين في تبادل لإطلاق النار مع عدد من العناصر "الإرھابية"، استهدفوا كمينا أمنيا فجر اليوم الأربعاء بالعريش شمال سيناء.