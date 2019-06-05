الان تتابع إحباط محاولة لإطلاق رموز نظام البشير من السجن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أحبطت القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير رموز نظام عمر البشير، أمس الثلاثاء، من سجن كوبر.
ووفقا لما نقلته قناة العربية عن مصادر، فإن أكثر من ١٠٠ من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.
كما أكدت المصادر أن الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز النظام لازالوا داخل سجن كوبر.
إلى ذلك، أفادت بأنه تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة.
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