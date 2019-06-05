نتنياهو يُعيّن أول وزير مثلي الجنس في إسرائيل

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعيين أمير أوحانا وزيرًا للعدل في دولة الاحتلال، ليكون بذلك أول تعيين لوزير مثلي الجنس في إسرائيل.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، الأربعاء، إن الخطوة تأتي قبل مسيرة كبيرة للمثليين في القدس غدًا الخميس.
وأعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن تعيين أوحانا جاء لمؤهلاته كمحام على دراية كبيرة بالنظام القضائي، بجانب درجاته العلمية وعمله بمكتب الادعاء العام في تل أبيب.
وأضاف البيان أن أوحانا ظهر أمام محاكم كثيرة في إسرائيل ودعم بشكل كبير قانون الدولة القومية في الكنيست.
وأثار قانون...
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