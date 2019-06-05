أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، أنّ "سلاح الجوي الأميركي شنّ غارة استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في الصومال".
وأوضحت في بيان، أنّ "الغارة الّتي نفذها الطيران الحربي الأميركي في منطقة جبال غوليس (شمال الصومال) هي السابعة لسلاح الجو الأميركي ضدّ مسلحي "داعش" و"حركة الشباب" المتطرفين في هذه المنطقة".
ونقلت عن قائد العمليات في القيادة، اللواء ويليام ويست، تأكيده "أنّنا نواصل ممارسة الضغوط على الشبكات الإرهابية في الصومال". ولفت إلى أنّ "الحكومة الفدرالية في الصومال والولايات المتحدة الأميركية ستواصلان الاستفادة من الفرص المتاحة من قبل الشبكات الإرهابية لإبطال عمليّاتها وإضعاف قدراتنها"، في إشارة إلى الصراع الداخلي المسلح بين الحركتين الإرهابيتين المتنافستين.
وبيّنت القيادة أنّ "الغارة الأخيرة أدّت إلى مقتل ستة مسلحين، دون أن تخلّف ضحايا أو إصابات في صفوف المدنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 مسلحين بغارة أميركية شمالي الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.