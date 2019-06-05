مقتل 6 مسلحين بغارة أميركية شمالي الصومال

أعلنت ​القيادة​ العسكرية الأميركية في ​إفريقيا​، أنّ "سلاح الجوي الأميركي شنّ غارة استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في ​الصومال​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الغارة الّتي نفذها الطيران الحربي الأميركي في منطقة جبال غوليس (شمال الصومال) هي السابعة لسلاح الجو الأميركي ضدّ مسلحي "داعش" و"​حركة الشباب​" المتطرفين في هذه المنطقة".

ونقلت عن قائد العمليات في القيادة، ​اللواء​ ويليام ويست، تأكيده "أنّنا نواصل ممارسة الضغوط على الشبكات الإرهابية في الصومال". ولفت إلى أنّ "​الحكومة​ الفدرالية في الصومال و​الولايات المتحدة الأميركية​ ستواصلان الاستفادة من الفرص المتاحة من قبل الشبكات الإرهابية لإبطال عمليّاتها وإضعاف قدراتنها"، في إشارة إلى الصراع الداخلي المسلح بين الحركتين الإرهابيتين المتنافستين.

وبيّنت القيادة أنّ "الغارة الأخيرة أدّت إلى مقتل ستة مسلحين، دون أن تخلّف ضحايا أو إصابات في صفوف المدنيين".