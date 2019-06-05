عفو رئاسي عن أكثر من 2000 سجين في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الإفراج عن 2002 سجين بمقتضى عفو رئاسي، في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوع، بعدما أعلنت يوم 31 أيار الماضي، الإفراج عن 351 سجينًا.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن "الإفراج يأتي تنفيذًا لقرار رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكومين، بمناسبة عيد الفطر المبارك"، موضحة أنه "تم الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 1595 سجينًا، والإفراج المشروط عن 268 سجينًا، كما تم الإفراج عن 139 من الغارمين والغارمات (السجونون جراء العجز عن سداد الديون)".
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