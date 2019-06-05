روحاني: لا نرغب في مواجهة القوى العظمى لكن سنرد بحزم على أي اعتداء

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن بلاده "لا ترغب بمواجهة الدول والقوى العظمى، ولكنها سترد بشكل حازم وقاطع على أي اعتداء تتعرض له"، مشيرًا إلى أن "إيران تسعى لتعزيز الأمن في المنطقة، ولا ترغب أبدًا بمواجهة الدول والقوى العظمى".

وشدد روحاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثان، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، أن "سلوك ​السعودية​ و​الإمارات​ تجاه ​اليمن​ وقطر وإيران يضر كل المنطقة".

من جهته، لفت أمير قطر إلى أن "بلاده تأمل بتوسيع العلاقات مع إيران في مجالات عدة"، مضيفًا أن "رؤية قطر وإيران متقاربة في العديد من مسائل المنطقة، وهناك اتصال مستمر بين البلدين".

وأوضح أمير قطر أن يؤيد اقتراح ​أمير الكويت​ لخفض التوتر الحاصل في المنطقة، مشيرًا إلى أن "الحوار هو الطريق الوحيد لخفض التوتر في المنطقة".