"العربية": إحباط محاولة لإطلاق رموز النظام السوداني المخلوع من السجن

أفادت مصادر قناة "العربية" بـ"إحباط محاولة لإطلاق رموز نظام الرئيس ​السودان​ي المخلوع ​عمر البشير​ من السجن"، مبيّنةً أنّ "100 عنصر يتبعون النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر أمس". وأكّدت المصادر أنّ "البشير ورموز النظام لا زالوا في سجن كوبر، وتمّمت زيادة التعزيزات الأمنية".

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