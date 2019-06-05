ماي تبحث مع عدد من القادة الأجانب القضايا الأمنية

أكّدت المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ للصحفيين، أن "ماي قابلت نظيرها البولندي ماتيوس مورافيتسكي، ومن المقرر أن تجري محادثات مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ورئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو. وستكون القضايا الأمنية المشتركة هي الموضوع الرئيسي لمحادثات اليوم".

وقد وصل إلى بورتسموث بالمملكة المتحدة، حيث أقيم حفل الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي، كل من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، بالإضافة إلى رؤساء وزراء أستراليا و​بلجيكا​ وكندا وجمهورية ​التشيك​ و​الدنمارك​ واليونان ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج ونيوزيلندا وبولندا و​سلوفاكيا​.