أكّدت المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للصحفيين، أن "ماي قابلت نظيرها البولندي ماتيوس مورافيتسكي، ومن المقرر أن تجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو. وستكون القضايا الأمنية المشتركة هي الموضوع الرئيسي لمحادثات اليوم".
وقد وصل إلى بورتسموث بالمملكة المتحدة، حيث أقيم حفل الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي، كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى رؤساء وزراء أستراليا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج ونيوزيلندا وبولندا وسلوفاكيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماي تبحث مع عدد من القادة الأجانب القضايا الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.