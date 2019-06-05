رئيس مجلس الدولة الكوبية: أميركا تواصل محاولتها المنحرفة لكسر بلادنا

أعلن رئيس مجلس الدولة و​مجلس الوزراء​ في كوبا ​ميغيل دياز كانيل​ أن "اتخاذ ​الولايات المتحدة​ تدابير تقييدية جديدة ضد الجمهورية يعتبر غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "​الحكومة الأميركية​ تواصل محاولاتها المنحرفة لكسر كوبا، وتدابيرها الجديدة تعزز الحصار وتنتهك القانون الدولي، إننا ندين بشدة هذه السياسة، لكن لن تمنعنا، سنبقى على قيد الحياة وننتصر".

هذا وأعلنت إدارة الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء، أنها تطبق تدابير تقييدية إضافية ضد كوبا، كما هو محدد من قبل ​وزارة الخزانة الأميركية​، ويتعلق الأمر بفرض حظر على الرحلات الجماعية للمواطنين الأميركيين إلى كوبا كجزء من التبادلات التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض حظر على تزويد كوبا بطائرات خاصة، وكذلك سفن الركاب.

يذكر أن أكبر شركة لخطوط الرحلات البحرية "كارنيفال" ألغت، اليوم الأربعاء، الرحلات السياحية إلى كوبا، فقبل اعتماد تدابير تقييدية، نظمت كرنفال ثلاثة رحلات لدخول الموانئ الكوبية، بالإضافة إلى إعلان في وقت سابق، شركة بحرية أمريكية كبرى أخرى "رويال كاريبيان" (Royal Caribbean)، عن إنهاء الرحلات إلى الجزيرة.

يذكر أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ هدد كوبا بفرض عقوبات جديدة على أعلى مستوى، على خلفية الوضع في ​فنزويلا​.