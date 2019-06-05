مسؤول سابق بالوكالة الذرية: إيران يمكنها صناعة سلاح نووي خلال 8 أشهر

أكّد نائب مدير سابق لوكالة الأمم المتحدة الذرية أولي هاينونين أن "​إيران​ يمكنها صناعة قنبلة نووية خلال 6-8 أشهر"، مشيرًا إلى أن "إيران بالفعل تسلح تخصيب اليورانيوم بدون صناعة سلاح، ولذلك فإن ​إسرائيل​ والدول الخليجية لديها سبب للقلق".

وأضاف أنه "بالرغم من تأكيدات قيادة ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ الحالية، التي غادرها عام 2010، ​طهران​ غير ملتزمة ب​الاتفاق النووي​ الذي وقع عام 2015".

وانتقد إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لقرارها الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وقال إن "توجه واشنطن العدائي اتجاه طهران يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية".

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يذكر أن في 15 أيار، أعلنت إيران عن تعزيزها برنامج تخصيب اليورانيوم ردا على قرار ​الولايات المتحدة​ العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد إيران والدول والأطراف التي تقيم تجارة معها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران ملتزمة بقيود الاتفاق الذي وقع عام 2015، بالرغم من نمو مخزونها من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.

يذكر أن هاينونين هو شريك في مؤسسة دفاع الديمقراطيات، مجموعة بحثية يمينية في واشنطن تنتقد بشدة الاتفاق النووي، الذي بادر إليه الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​.