سيناتور روسي: هناك إمكانية إعطاء أوكرانيا فرصة لاستعادة القرم

أعلن السيناتور الروسي سيرغي تسيكوف، الذي يمثل القرم في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، إمكانية إعطاء أوكرانيا فرصة لاستعادة شبه جزيرة القرم"، موضحًا أن "ذلك ممكن إذا انضمت أوكارانيا أولًا إلى روسيا مرة ثانية".
وكانت أوكرانيا قد انضمت إلى روسيا قبل أكثر من 300 عام. وانفصلت أوكرانيا عنها عام 1991 حين أعلن اتحاد الجمهوريات السوفيتية حل نفسه.
وكانت شبه جزيرة القرم إقليمًا من الأقاليم الروسية حتى بداية خمسينات القرن الماضي عندما قررت القيادة السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.
واستعادت القرم الهوية الروسية عام 2014 بمشيئة أهاليها.
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