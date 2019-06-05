رئيسا روسيا والصين: عقوبات أميركا الأحادية الجانب ضد إيران مرفوضة

أعلنت ​روسيا​ والصين، في بيان مشترك صدر في ختام مباحثات القمة بين الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والصيني ​شي جينبينغ​، أنّ "الجانبين يشيران بارتياح إلى أنّ تقارير ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ تؤكّد دائمًا تنفيذ الجانب ال​إيران​ي لالتزاماته وفقًا لخطة الأعمال المشتركة الشاملة".

وأكّدتا "رفضهما للعقوبات الأحادية الجانب الّتي فرضتها ​الولايات المتحدة الأميركية​ على إيران"، لافتتين إلى أنّ "الجانبين يدعوان إيران إلى الامتناع عن خطوات لاحقة متعلّقة بالتخلّي عن التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة، ويدعوان بقية جهات الاتفاق إلى الإلتزام بتعهّداتهم".

يُذكر أنّ الولايات المتحدة قد أعلنت في أيار عام 2018 انسحابها من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الّذي تمّ التوصّل إليه عام 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

وردًّا على ذلك، أعلنت إيران في أيار الماضي، تعليق تنفيذ بعض التزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​.