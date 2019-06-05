الأمم المتحدة أعلنت سحب موظفيها غير الأساسيين في السودان بشكل مؤقت

أعلنت متحدثة باسم ​الأمم المتحدة​ إري كانكو، أنّ "المنظمة الدولية بصدد سحب بعض موظّفيها بصورة مؤقتة من ​السودان​"، حيث ارتفع عدد القتلى في حملة القمع الّتي استهدفت المتظاهرين إلى أكثر من 100.

وأوضحت "أنّنا نقوم مؤقتًا بنقل موظّفي الأمم المتحدة غير الأساسيّين، بينما تستمرّ جميع عمليات الأمم المتحدة في السودان".