جدة الوزير حسن مراد في ذمة الله

توفيت حماة رئيس حزب "الاتحاد" النائب عبد الرحيم مراد وجدة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أسماء يوسف هزيمة. وتشيع عند الساعة السادسة من عصر يوم غد الخميس، في جبانة بلدتها غزة في البقاع الغربي.
وتقبل التعازي أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين في منزل الراحلة في بلدة غزة- الطريق العام. ويوم الاثنين المقبل من الساعة الحادية عشرة ولغاية الثامنة مساء في منزل النائب مراد في بيروت.
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