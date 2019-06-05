اعتبرت "الجماعة الاسلامية" في طرابلس، في بيان، أنه "لا الشجب اللفظي ولا الاستنكار الشكلي، يعالج الجريمة المرتكبة التي أفسدت فرحة عيد الفطر المبارك في طرابلس، وحده وقف الصراع بين التيارات السياسية اللامبرر، والذي بين الحين والآخر يتصاعد طائفيا من مختلف المواقع النافذة، ويسبب فقدان الأمل لدى الأجيال عامة، حيث لا دولة عادلة ولا مؤسسات حازمة، هنا يأتي دور القوى الأمنية والعسكرية المتعددة، التي بتعاونها الجاد وتفاهمها المستمر، تضع حدا لكل احتمالات الخرق الأمني، فتحفظ البلد وأهله وتكرس العيش المشترك، وتثبت الاستقرار القوي فيه".
ودعت الى "أن تحول الدولة سجونها إلى بيئة لائقة حاضنة هادفة، لتوجيه ساكنيها وإعدادهم ليكونوا مواطنين نادمين على أخطائهم، واعين لبناء مستقبلهم، داعمين لمجتمع الخير والنجاح في وطنهم، فيتم الاستيعاب ويحقق الإنصاف لهم، وبالتالي يدفعهم لاستئناف دورهم البناء فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر الجماعة الإسلامية: تعاون القوى الأمنية والعسكرية يضع حدا لكل احتمالات الخرق الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.