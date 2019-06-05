MTV: لبنان محصن في المرحلة المقبلة من أي اختراق أمني من الخلايا الارهابية

أفادت مصادر للـ MTV بأن "العمل الأمني الذي يقوم به الجيش و​قوى الأمن الداخلي​ وكل الأجهزة، بعد هجوم طرابلس مساء الإثنين، يجعل ​لبنان​ محصّنًا في المرحلة المقبلة من أي اختراق أمني من أي خلايا ارهابية".

وأشارت أوساط إلى أن "الملف المكون سابقًا عن منفّذ الهجوم في طرابلس عبد الرحمن مبسوط قد يساعد أيضًا في التحقيقات التي ترغب ​مديرية المخابرات​ في التكتم عن تفاصيلها إلى حين اكتمالها لما فيه مصلحة التحقيق".

وكشف معطيات للـ MTV أنه "تم توقيف مبسوط في ​مرفأ بيروت​ سابقًا وهو الذي أتى ليعمل كحمّال في شهر آذار من العام 2019 ولكن بعد طلب نشرته اتضح أن سجله غير نظيف وتم رفضه".