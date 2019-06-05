خطار عن اعتداء دير الأحمر: نأسف لبلوغ البعض هذا الدرك من التصرف المستنكر واللامسؤول

كلّف المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، رئيس "مركز ​بعلبك​ الإقليمي" بلال رعد، بالتوجّه إلى "​مستشفى دار الأمل​ الجامعي" في بعلبك، للإطمئنان على الوضع الصحي للموظّف في مركز ​دير الأحمر​ العضوي حميد جريج، الّذي تعرّض مع زميله الموظف يوسف ابو رفول والمتطوّع شربل النداف، للاعتداء من قبل ​النازحين السوريين​ أثناء توجّههم لتنفيذ مهمّة إخماد حريق اندلع بعد ظهر اليوم في دير الأحمر.

وقد أفاد المسؤول الطبي في المستشفى بأنّ "ثمّة ضرورة لابقائه تحت المراقبة في غرفة العناية المركّزة حتّى يوم غد".

كما أعرب العميد خطار عن أسفه لـ"بلوغ البعض هذا الدرك من التصرّف المُستنكر واللامسؤول، ما يدفعهم للتسبّب بالضرر لعناصر ​الدفاع المدني​ الّذين يضحّون بأنفسهم في سبيل إنقاذ الآخرين". وتمنّى "الشفاء العاجل للجريج ولكلّ من أبو رفول والنداف، حيث انّ إصابتهما طفيفة لم تستدع دخولهما المستشفى".