العماد عون زار عائلتي الشهيدين فرحات وخليل معزياً

زار قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ منطقة الجنوب لتقديم واجب العزاء لعائلة الملازم أول الشهيد حسن علي فرحات في بلدة برعشيت، وعائلة العريف في قوى الأمن الداخلي جوني ناجي خليل في بلدة العيشية.

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