بطريرك الصرب زار جامعة البلمند

زار بطريرك الصرب إيريناوس، جامعة البلمند، حيث كان في استقباله بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، ورئيس الجامعة الدكتور الياس وراق. وتضمنت الزيارة لقاء مع عمداء الجامعة، تخلله شرح عن دورها وعرض تقرير عنها.
وفي ختام الزيارة، نظمت للبطريرك الضيف جولة في حرم الجامعة.
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