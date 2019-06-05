بطريرك الصرب زار جامعة البلمند

زار بطريرك الصرب إيريناوس، ​جامعة البلمند​، حيث كان في استقباله بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، ورئيس الجامعة الدكتور الياس وراق. وتضمنت الزيارة لقاء مع عمداء الجامعة، تخلله شرح عن دورها وعرض تقرير عنها.

وفي ختام الزيارة، نظمت للبطريرك الضيف جولة في حرم الجامعة.