الدفاع المدني: انقاذ 3 مواطنين محاصرين على متن زورق مقابل مرفأ بيروت

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن عناصر من ​وحدة الانقاذ البحري​ في الدفاع المدني تمكنوا، في تمام الساعة 19:35، من إنقاذ ثلاثة مواطنين احتجزوا على متن زورق سياحي مقابل ​مرفأ بيروت​.

وقد حدث أن علق حبل المرساة بالمروحة في أسفل الزورق ما حال دون تمكن الذين كانوا على متنه من متابعة رحلتهم البحرية، فاستنجدوا بالدفاع المدني.

وقد تم اخراجهم من هذا المأزق بعد أن تمكن أحد عناصر وحدة الانقاذ البحري من الوصول إلى مكمن العقدة وإزالة الحبل ليكمل الزورق سيره بأمان.