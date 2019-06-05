كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن والد الشهيد العريف يوسف فرج أوصاه بنقل رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، مفادها أن إستشهاد ولده يعتبره كبركة له ولعائلته في يوم العيد ويتقبله بكل فخر وسرور، لكن ما لا يتقبله أبداً هو التلميح أو الكلام عن أي سبب تخفيفي لتبرير حصول هذه الجريمة الإرهابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: والد الشهيد فرج أوصاني بنقل رسالة لرئيس الجمهورية بأنه يرفض الكلام عن أي سبب تخفيفي لما حصل بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.