صور| "جُمعة الخير".. أهالي الشرقية "يُطعمون الطعام" ويكسون الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

"وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا".. تجلت معاني تلك الآية الكريمة من القرآن، بأفعال صدق أهلها ما عاهدوا الله وأنفسهم عليه، بعدما راحوا بالفعل يُدشنون حملة تحت شعار "ويطعمون الطعام" فيما لاقت الحملة صداها الواسع خارج منشأها بقرية "جزيرة أبو العمرو" التابعة لدائرة مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

على بُعد عدة أمتار من مركز مدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، تقع الجزيرة، والتي يصل تعداد سكانها لنحو 100 ألف مواطنًا، وقبل نحو ثلاثة أشهر، انطلقت فكرة الحملة بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة، وِفق ما يقوله أسامة صالح، أحد المتطوعين في المبادرة الشبابية، والتي بدأت تحت شعار "ويُطعمون الطعام".

"صالح" أوضح أن المبادرة استطاعت خلال أسابيعها الأولى توفير احتياجات نحو 200 أسرة من أهالي القرية، حيث كان الشباب يقومون كل جمعة بشراء كميات من الخضروات والفاكهة، وذلك من خلال تبرعات القادرين من أهل القرية، قبل أن يتم تعبئة الخضروات والفاكهة في أكياس وتوزيعها ليلًا، وفق كشوف جرى إعدادها بمعرفة شباب المبادرة.

ومع بداية شهر رمضان بدأت أعمال الخير تأخذ منحنيات جديدة؛ إذ حرص أعضاء المبادرة على التفكير في إدخال الفرحة والبهجة في نفوس الأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما تجلى مع بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وبالإضافة إلى التوسع في النشاط ومساعدة القرى المجاورة، بدأ شباب "أبو العمرو" في شراء كميات من ملابس الأطفال الجديدة وتوزيعها على الصغار من أهل قريتهم، فضلًا عن تنظيم مسابقات دينية، وتكون جوائزها تشجيعية.