إصابة ربة منزل وابنتها إثر انفجار "أنبوبة بوتاجاز" في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: أصيبت ربة منزل وابنتها باختناق وحروق متفرقة، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزلهما في بني سويف وجرى نقلهما إلى المستشفى العام. وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى بني سويف العام بوصول "شيرين سمير سيد 23 سنة" و"سندس أحمد حجاج، 5 سنوات" مصابتين باختناق وحروق متفرقة. جرى عمل الإسعافات اللازمة للمصابتين، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية.

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