محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
تمكنت وحدة الإنقاذ النهري في دمياط من انتشال جثة شاب، من مصرف تفتيش السرو بالقرب من قرية الإسكندرية الجديدة، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك.
وتبين أن الجثة لـ"حسام إبراهيم، البالغ من العمر 24 عاما"، وأنه سقط من مركب ولقى حتفه غرقًا.
نُقِلَ جثمان المتوفى للوحدة الصحية، وأكد التقرير الطبي أن الوفاة حدثت بسبب إسفكسيا الغرق، وجاري تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة شاب سقط من مركب في مصرف السرو بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.