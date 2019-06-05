انتشال جثة شاب سقط من مركب في مصرف السرو بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

تمكنت وحدة الإنقاذ النهري في دمياط من انتشال جثة شاب، من مصرف تفتيش السرو بالقرب من قرية الإسكندرية الجديدة، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتبين أن الجثة لـ"حسام إبراهيم، البالغ من العمر 24 عاما"، وأنه سقط من مركب ولقى حتفه غرقًا.

نُقِلَ جثمان المتوفى للوحدة الصحية، وأكد التقرير الطبي أن الوفاة حدثت بسبب إسفكسيا الغرق، وجاري تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.