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خلافات عائلية فى قطر بسبب قمم مكة

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صرحت مصادر دبلوماسية بنشوب خلاف داخل العائلة الحاكمة في قطر؛ وذلك بسبب مشاركتهم في قمم مكة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

 أثار إرسال رئيس حكومة قطر عبدالله بن ناصر آل ثاني إلى القمم الثلاث غضب حمد بن خليفة الثاني واعتبروا مشاركته لم تكن في صالحهم،

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فأرسل وراء الشيخ عبدالله بن ناصر وشتمه.

 

وكان تميم يأمل  أن تكون مشاركة رئيس حكومته في القمم وتلبية دعوة المملكة فاتحة لإنهاء أزمة بلاده، إلا أن حساباته أخطأت وتركزت القمم على التدخل الإيراني.

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