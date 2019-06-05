ميليشيا الحوثي تقصف مواقع للجيش اليمني في الحديدة

قصفت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، عدة مواقع للجيش اليمني في محافظة الحديدة جنوبي غربي البلاد. وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن الميليشيات الحوثية استهدفت بمدافع الهاون والرشاشات، مواقع لقوات الجيش اليمني شرق مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، ومواقع أخرى في مدينة حيس، مضيفاً أنه في مدينة الصالح شرق المحافظة استهدفت الميليشيا

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية الرامية لإحلال السلام. لقوات الجيش اليمني شرق مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، ومواقع أخرى في مدينة حيس، مضيفاً أنه في مدينة الصالح شرق المحافظة استهدفت الميليشيامواقع الجيش بقـذائف مدفعية الهاوزر وقـذائف (RBG).وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية الرامية لإحلال السلام.

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