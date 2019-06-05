الكويت تدين الهجوم الإرهابي في العريش

أدانت الكويت اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش المصرية، والذى راح ضحيته أكثر من 10 شهداء من رجال الشرطة.
وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباحبرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء
وجدد موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لتجفيف منابعه والقضاء عليه.
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